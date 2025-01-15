Устроенная племянником вора в законе Шакро Молодого поножовщина попала на видео

Прокуратура Москвы опубликовала видео с поножовщиной племянника Шакро Молодого

22-летний Виталик Калашов был обвинен в покушении на убийство после устроенной им поножовщины на улице Неглинная в Москве 30 декабря 2024 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре и предоставили запись с уличной камеры видеонаблюдения.

На кадрах видна драка мужчин, после чего запечатлен убегающий молодой человек.

Калашов заключен под стражу на два месяца. Он является племянником вора в законе Захария Калашова, известного в криминальном мире как Шакро Молодой.

В прокуратуре отметили, что Калашов-младший частично признал вину в совершении преступления. По данным следствия, ночью 30 декабря 2024 года он зашел в магазин на улице Неглинная, где у него возник конфликт с двумя покупателями. Мужчины вышли на улицу, между ними завязалась драка. В ходе конфликта Калашов вынул раскладной нож и нанес несколько ударов 35-летнему мужчине. Его госпитализировали.

После поножовщины Калашов скрылся, позже его объявили в розыск. Он выбросил свой мобильный телефон, неоднократно менял места пребывания, чтобы силовики не вышли на его след, однако попытки уйти от ответственности провалились. Правоохранительные органы нашли его в Балашихе и задержали.