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20:06, 3 июля 2025Из жизни

Самый загадочный убийца в США сознался в расправе над спящими девушками

В США убийца Брайан Кобергер сознался в расправе над четырьмя спящими студентами
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Kyle Green / Pool via Reuters

Брайан Кобергер, прозванный самым загадочным убийцей в США, сознался в расправе над тремя спящими девушками и возлюбленным одной из них. Об этом сообщает издание Washington Post.

Кобергер пошел на сделку со следствием и согласился признать вину. По условиям сделки, он не может быть приговорен к высшей мере наказания. Ему грозят четыре пожизненных срока, а также дополнительный 10-летний срок за незаконное проникновение в помещение. Ожидается, что приговор будет вынесен 23 июля.

Брайана Кобергера арестовали 30 декабря 2022 года, через полтора месяца после нападения на четырех студентов Университета Айдахо в городе Москоу. По версии следствия, ночью 13 ноября Кобергер проник в дом, где они жили, и жестоко расправился с ними. О его причастности свидетельствовали следы ДНК на ножнах ножа, найденного на месте преступления.

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Ранее сообщалось, что Кобергера заподозрили в попытке совершить еще одно преступление. За месяц до расправы со студентами неизвестный с ножом ломился в дом в соседнем городке. У него была такая же лыжная маска, как у Кобергера.

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