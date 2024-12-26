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19:44, 26 декабря 2024Из жизни

Самого загадочного убийцу США заподозрили еще в одном нападении

В США обвиняемого в убийстве четверых студентов заподозрили в другом нападении
Никита Савин
Никита Савин
Брайан Кобергер

Брайан Кобергер. Фото: Zach Wilkinson / Pool / Reuters

В США обвиняемого в жестокой расправе над четырьмя студентами Университета Айдахо в городе Москоу заподозрили в попытке совершить еще одно преступление. Об этом пишет New York Post.

Брайана Кобергера арестовали 30 декабря 2022 года, через полтора месяца после нападения на Мэдисон Моген, Кейли Гонсалвес, Ксану Кернодл и ее возлюбленного Итана Чапина. Неизвестный расправился с ними ночью 13 ноября в доме на окраине города. Следствие утверждает, что ДНК Кобергера была обнаружена на ножнах армейского ножа, найденных в доме студентов. Защита обвиняемого настаивает, что ДНК-экспертиза проводилась с нарушениями, а сам Кобергер находился в другом месте в момент преступления. Некоторые журналисты окрестили Кобергера «самым загадочным убийцей США».

В декабре 2024-го в распоряжение СМИ попала запись с нательной камеры полицейского, сделанная в октябре 2021 года. На ней жительница города Пулмен рассказывает, что к ней в дом вломился мужчина в лыжной маске, вооруженный ножом. Нападение на студентов также было совершено преступником в лыжной маске. «Я пнула его ногой со всей силы и громко закричала. Он влетел в шкаф и выбежал наружу», — заявила американка.

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Инцидент произошел в 16 километрах от места нападения на студентов. Женщина и ее соседка вызвали полицию, однако задержать преступника или установить его личность не удалось. Следователи отметили значительное сходство этого инцидента и нападения на студентов из Университета Айдахо. Соседка жертв заявила, что видела в доме человека в лыжной маске.

Более того, выяснилось, что изначально Кобергера подозревали в проникновении в дом в Пулмене, но потом сняли обвинения и закрыли дело. Теперь пострадавшая заявила, что разочарована тем, что нападение на нее «не расследовалось должным образом».

Ранее в США Луиджи Манджоне которого подозревают в расправе над главой страховой компании UnitedHealthcare появился в суде и объявил себя невиновным. При этом он «много улыбался и хихикал».

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