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16:52, 24 декабря 2024Из жизни

Убийца главы UnitedHealthcare явился в суд с широкой улыбкой и объявил себя невиновным

Обвиняемый в убийстве главы UnitedHealthcare хихикал в суде и не признал вину
Никита Савин
Никита Савин
Луиджи Манджоне

Луиджи Манджоне. Фото: Curtis Means / Pool / Reuters

В США предполагаемый убийца главы страховой компании UnitedHealthcare появился в суде и объявил себя невиновным. Об этом сообщает New York Post.

26-летнего Луиджи Манджоне, который, как считает следствие, стрелял в генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, привезли из тюрьмы на слушанье в нью-йоркский суд. На вопрос судьи, признает ли он вину, обвиняемый ответил: «Невиновен».

При этом, как отмечают представители прессы, присутствовавшие на заседании, Манджоне явился в суд «с широкой улыбкой на лице» и постоянно «ухмылялся и хихикал». Его адвокат отметила, что опасается за справедливость разбирательства, так как некоторые государственные чиновники делали «предвзятые заявления». «Он молодой человек, а с ним обращаются как с шариком для пинг-понга», — заявила она.

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Адвокат также высказала опасения, что некоторые высокопоставленные лица, в частности мэр Нью-Йорка, своими заявлениями пытаются нарушить презумпцию невиновности.

Манджоне подозревают в нападении на Томпсона, возглавлявшего страховую компанию UnitedHealthcare. Мужчина в маске три раза выстрелил в него, когда тот выходил из дорогого отеля на Манхэттене. Многие американцы считают, что из-за Томпсона и UnitedHealthcare тысячи людей лишились жизненно необходимого лечения, поэтому горячо поддержали расправу.

Ранее сообщалось, что жители США собрали более 100 тысяч долларов в «фонд защиты» Манджоне. Деньги должны пойти на оплату юридических услуг.

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