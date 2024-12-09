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23:11, 9 декабря 2024Мир

Задержан подозреваемый в жестокой расправе над главой страховой компании

Полиция США задержала подозреваемого в расправе над главой UnitedHealthcare
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: NYPD / Reuters

Полиция США арестовала подозреваемого в жестокой расправе над главой страховой компании UnitedHealthcare Брайаном Томпсоном. Об этом сообщает Associated Press.

У 26-летнего мужчины нашли оружие, предположительно использованное при совершении преступления, и несколько поддельных удостоверений личности. Кроме того, найдены записи, говорящие о его ненависти к корпоративной Америке.

Начальник детективов полиции Нью-Йорка Джозеф Кенни идентифицировал подозреваемого как Луиджи Николаса Манджионе.

Ранее живущая в США россиянка объяснила, почему преступник мог хотеть расправиться с главой страховой компании UnitedHealthcare, Брайаном Томпсоном. По ее словам, причина стала всеобщая ненависть к страховым компаниям, которые делают все, чтобы не оплачивать лечение клиентов.

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