Американцы обрадовались убийству главы страховой компании UnitedHealthcare

5 декабря в Нью-Йорке, прямо на Манхэттене, неизвестный в маске и капюшоне три раза выстрелил в упор в мужчину, выходящего из дорогого отеля. Этого мужчину звали Брайан Томпсон, он был главой одной из крупнейших страховых компаний США UnitedHealthcare. Можно было бы подумать, что Томпсон стал жертвой корпоративных интриг или происков конкурентов, если бы не неожиданная реакция обычных американцев. Как только новость о расправе над ним появилась в интернете, соцсети буквально взорвались — от восторга. Тысячи американцев назвали киллера героем, а участь Томпсона не только заслуженной, но и слишком хорошей для него. «Лента.ру» попыталась разобраться, за что Томпсона так ненавидели его соотечественники.

Преступник поджидал Томпсона заранее

По данным правоохранителей, Томпсона застрелили в среду утром около отеля Hilton на Манхэттене. Неизвестный несколько раз выстрелил в 50-летнего американца с расстояния около трех метров и скрылся с места преступления на велосипеде. По данным отчета, это произошло около 6:45 утра, после чего Томпсона доставили в больницу в критическом состоянии: пули попали в грудь и ногу. Спасти его врачам не удалось.

Стрелок был одет в кремовую куртку и черную маску, на спине у него был серый рюкзак. Свидетели рассказали, что преступник был белым мужчиной и перед нападением бродил неподалеку от отеля. Вычислить местонахождение Томпсона мужчине, вероятнее всего, помогло знание о ежегодной конференции инвесторов компании, которая проходит в Нью-Йорке в начале декабря. Именно для участия в ней исполнительный директор прибыл в Hilton тем утром.

Фото стрелка Фото: Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York / AP

Мероприятие после этого отменили. «Некоторые из вас уже знают, что мы имеем дело с очень серьезной медицинской ситуацией с одним из членов нашей команды. Я боюсь, нам придется завершить мероприятие сегодня. Уверен, вы поймете правильность этого решения», — заявил представитель UnitedHealthGroup, обращаясь к участникам конференции.

На месте преступления полиция нашла гильзы с посланием из трех слов

На месте убийства Томпсона в Нью-Йорке нашли гильзы с тремя словами: «отрицать» (deny), «защищать» (defend) и «низвергать» (depose). По всей видимости, неизвестный преступник намеренно оставил гильзы с этими словами, надеясь, что их найдут.

Согласившиеся пообщаться с Associated Press на условиях анонимности сотрудники полиции заявили, что эти три слова являются отсылкой к фразе «откладывать, отрицать, защищаться» (delay, deny, defend), которая содержит критику в адрес страховщиков. Так многие юристы описывают политику компаний, которые всеми способами пытаются избежать выплат клиентам.

Брайан Томпсон Фото: Business Wire / AP

Более того, в 2010 году вышла книга с тем же названием за авторством профессора права Ратгерского университета Джея Файнмана, в которой он подверг жесткой критике политику страховщиков США. «Все страховые компании стремятся обманывать клиентов ради увеличения прибыли», — говорится в работе профессора.

Как поясняет Associated Press, UnitedHealthcare предоставляет страховки 49 миллионам американцев. В прошлом году ее прибыль составила более 281 миллиарда долларов. При этом UnitedHealthcare, как и другие страховые компании, в последние годы часто критиковали клиенты, врачи и власти за «отказ в удовлетворении претензий и затруднение доступа к медицинской помощи».

По словам критиков, страховщики все чаще стараются лишить клиентов даже планового лечения, задержки в котором «могут снизить шансы пациентов на выздоровление или даже выживание».

Американцы ненавидят страховые компании и особенно — UnitedHealthcare

Томпсон проработал в UnitedHealthcare последние 20 лет. В 2021 году он занял пост генерального директора страхового подразделения компании. До этого он занимал должность руководителя государственных программ компании, включая Medicare и пенсионное обеспечение.

UnitedHealthGroup, в которой работают более 100 тысяч человек по всей Америке, занимает четвертое место в рейтинге Fortune 500. По объему выручки в 2023 году компания заняла первое место среди других компаний в области здравоохранения в США.

Таким образом, Томпсон вот уже три года является для простых американцев олицетворением обогащения за счет чужих страданий. Каждый раз, когда человеку отказывают в лечении, ссылаясь на нестраховой случай, проклятия летят именно в адрес Томпсона.

Фото стрелка, которого сейчас разыскивает полиция Фото: Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York / AP

В интернете можно найти массу историй о том, как UnitedHealthcare отказывали в по-настоящему необходимом лечении людям, называя процедуры «необязательными». Так, например, один врач-онколог написал гневное письмо компании после того, как ему не одобрили препараты от тошноты для больного раком ребенка, который проходил химиотерапию.

Мне приходится отрываться от работы с пациентами, чтобы сообщить вам, что вы идиоты. Мне хочется блевать от всей этой ситуации. Но, конечно же, я не осмелюсь сделать это без одобрения моей страховой компании. Судя по всему, вы решили, что ребенок, проходящий химиотерапию, не может испытывать тошноту. <…> Предполагаю, альтернативный вариант лекарствам: сообщить пациенту, что его тошнота — лишь в его воображении. <…> Вы, конечно, сэкономили кучу денег своим жадным кровопийцам-акционерам. Безусловно, это и есть ваша главная цель письмо врача из США, адресованное UnitedHealthcare

Живущая в США россиянка, также рассказала «Ленте.ру», что большинство американцев сразу поняли мотивы киллера. По словам Анны, работающей в одной из крупных компаний в Сан-Франциско, которая использует услуги UnitedHealthcare для страхования сотрудников, в реакции американцев нет ничего удивительного. Анна объяснила, что компания со скрипом одобряет многие медицинские процедуры для своих клиентов, несмотря на значительные страховые взносы.

«Бывают случаи, когда страховая отказывает в покрытии [расходов] тяжело больным людям или сокращает [расходы]. У нас были достаточно драматичные истории. У жены одного моего коллеги была какая-то редкая опухоль. Только одна клиника в Америке имеет специалистов по этой опухоли. И страховая компания перестала работать с этой клиникой. Они очень долго бились со страховой и в итоге отстояли свои права. Но это была борьба. И таких историй много. Поэтому, мне кажется, есть люди, которые готовы были его убить», — объяснила Анна.

Многие американцы обрадовались новостям о смерти Томпсона

После трагического происшествия в соцсетях и на форумах появились сотни постов и веток с обсуждениями. Как бы удивительно это ни было, смерть Брайана Томпсона не разделила общество, а, напротив, объединила. Уставшие от постоянных споров со страховыми компаниями люди начали делиться своими историями, делать мемы и публиковать злые шутки. К обычным американцам присоединились даже врачи и медсестры.

Американцы не справляются со счетами за медицинские услуги Фото: Jenny Kane / AP

Так, на платформе Reddit в секции для медсестер и медбратьев появилась тематическая ветка, посвященная смерти Томпсона. Сразу под анонсом пользователи по шаблону создали несколько пародийных ответов от страховой компании UnitedHealthcare, как если бы в нее обратился сам Томпсон после ранения. Среди причин отказать в покрытии медицинских расходов указано, что пострадавшему стоило заранее оповестить страховую о потребности в медпомощи, несмотря на «внезапный характер огнестрельного ранения».

Согласно нашему анализу, альтернативные, более эффективные с точки зрения затрат методы лечения (такие как виртуальная телемедицинская консультация или оказание первой помощи на дому) не применялись до вашего визита в отделение неотложной помощи. Мы понимаем, что вы активно «истекали кровью», но это не освобождает вас от необходимости искать более дешевые варианты лечения фрагмент из обсуждения на платформе Reddit

В других темах американцы отмечали, что не испытывают никакого сочувствия к Томпсону и удивлены, что чего-то подобного не случилось раньше. «Что ж, американцы, я поражен. Оказывается, вы действительно можете улучшить свою систему здравоохранения при помощи нерегулируемых законов об оружии», — написал один из пользователей.

Комментируя вознаграждение за информацию о стрелке, другой написал: «Забавный факт — вознаграждение за информацию о стрелявшем составляет "до 10 000 долларов". Этого даже недостаточно, чтобы покрыть среднюю семейную страховку по большинству тарифных планов».

Иногда вы идете на похороны, просто чтобы убедиться, что этот ублюдок лежит в гробу комментарий с платформы Reddit

Еще одна женщина поделилась личной историей. Ее сестра перенесла несколько операций после неудачного удаления желчного пузыря и большую часть жизни страдала от хронических болезней. В итоге ее погубила передозировка рецептурных препаратов. Сестра пользовательницы работала медсестрой и, несмотря на это, дважды проходила процедуру банкротства из-за медицинских счетов, при том что у нее была страховка от работодателя.

«Она потратила много часов своей жизни либо на то, чтобы получить разрешение на процедуру, либо на то, чтобы оспорить счета, которые ей присылали по ошибке. Возьмите мою историю и несколько миллионов других, подобных этой, и вы поймете, почему никто не испытывает сочувствия к этой жестокой системе и к тем, кто ее возглавляет», — написала женщина.