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19:34, 6 декабря 2024Из жизни

Клиентка UnitedHealthcare назвала мотивы расправившегося с главой компании киллера

Россиянка из США назвала мотивы стрелка, убившего главу UnitedHealthcare
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Stefan Jeremiah / AP

Живущая в США россиянка объяснила, почему преступник мог хотеть расправиться с главой страховой компании UnitedHealthcare, Брайаном Томпсоном. О возможных мотивах стрелка она рассказала в эксклюзивном комментарии «Ленте.ру».

5 декабря неизвестный выстрелил в 50-летнего Томпсона около отеля Hilton на Манхэттене, Нью-Йорк. Мужчина скрылся с места преступления, на месте он оставил три гильзы от патронов, на которые были нанесены слова «отрицать» (deny), «защищать» (defend) и «низвергать» (depose).

После новостей о смерти Томпсона многие активно радовались этому в соцсетях. По словам россиянки по имени Анна, работающей в одной из крупных компаний в Сан-Франциско, которая использует услуги UnitedHealthcare для страхования сотрудников, в такой реакции нет ничего удивительного. Анна объяснила, что страховая компания со скрипом одобряет многие медицинские процедуры для своих клиентов, несмотря на значительные страховые взносы. Она назвала агрессию в адрес Томпсона понятной.

«Бывают случаи, когда страховая отказывает в покрытии [расходов] тяжело больным людям или сокращает [расходы]. У нас были достаточно драматичные истории. У жены одного моего коллеги была какая-то редкая опухоль. Только одна клиника в Америке имеет специалистов по этой опухоли. И страховая компания перестала работать с этой клиникой. Они очень долго бились со страховой и в итоге отстояли свои права. Но это была борьба. И таких историй больше одной. Поэтому, мне кажется, есть люди, которые готовы были его убить», — объяснила Анна.

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Ранее сообщалось, что на надписях с гильз от пуль, которыми стреляли в Томпсона, увидели критику страховщиков. Слова «отрицать» (deny), «защищать» (defend) и «низвергать» (depose) являются отсылкой к фразе «откладывать, отрицать, защищаться» (delay, deny, defend), которой юристы описывают политику компаний, всеми способами пытающихся избежать выплат клиентам.

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