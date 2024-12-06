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14:00, 6 декабря 2024Из жизни

Раскрыт смысл посланий на гильзах с места убийства главы крупной страховой компании

На гильзах с места убийства главы UnitedHealthcare увидели критику страховщиков
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Stefan Jeremiah / AP

В США раскрыли возможный смысл посланий на гильзах с места убийства генерального директора крупной страховой компании UnitedHealthcare. Об этом пишет Associated Press (AP).

Неизвестный преступник, стрелявший в главу UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке, зарядил пистолет патронами, на гильзах которых были нанесены слова «отрицать» (deny), «защищать» (defend) и «низвергать» (depose).

Согласившиеся пообщаться с AP на условиях анонимности сотрудники полиции заявили, что эти три слова являются отсылкой к фразе «откладывать, отрицать, защищаться» (delay, deny, defend), которая содержит критику в адрес страховщиков. Так многие юристы описывают политику компаний, которые всеми способами пытаются избежать выплат клиентам.

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Более того, в 2010 году вышла книга с тем же названием за авторством профессора права Ратгерского университета Джея Файнмана, в которой он подверг жесткой критике политику страховщиков США. «Все страховые компании стремятся обманывать клиентов ради увеличения прибыли», — говорится в работе профессора.

Как поясняет AP, UnitedHealthcare предоставляет страховки 49 миллионам американцев. В прошлом году ее прибыль составила более 281 миллиарда долларов. При этом UnitedHealthcare, как и другие страховые компании, в последние годы часто критиковалась клиентами, врачами и властями за «отказ в удовлетворении претензий и затруднение доступа к медицинской помощи». Более того, по словам критиков, страховщики все чаще стараются лишить клиентов даже планового лечения, задержки в котором «могут снизить шансы пациентов на выздоровление или даже выживание».

Тысячи американцев в социальных сетях отреагировали на убийство Брайана Томпсона потоком саркастических шуток в адрес компании. «Был бы рад помочь в поисках стрелка, но лечение зрения не покрывается моей страховкой», — написал один из комментаторов.

Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в Брайана Томпсона вечером в среду, 4 декабря, в Нью-Йорке. Спасти генерального директора UnitedHealthcare не удалось, а нападавший скрылся.

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