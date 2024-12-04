NYP: в Нью-Йорке убили главу страховой компании UnitedHealthcare

В Нью-Йорке произошло убийство главного исполнительного директора американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Об этом со ссылкой на источник в местной полиции сообщает газета The New York Post (NYP).

По данным правоохранителей, Томпсона застрелили в среду утром около отеля Hilton на Манхэттене. Неизвестный выстрелил в 50-летнего американца и скрылся с места преступления, заявили в полиции.

Ранее в возрасте 46 лет скончался отставной офицер Вооруженных сил США Скотт Беннетт. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян допустила, что бывшего военного могли убить «за то, что он рассказывал правду о конфликте на Украине».

