Симоньян: экс-офицера США Беннетта могли убить «из-за правды» об Украине

Отставной офицер вооруженных сил США Скотт Беннетт скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она сообщила, что Беннетт был автором документальных фильмов RT, а также одним из лучших военных экспертов. Он регулярно появлялся в эфире RT и Sputnik. По словам Симоньян, Беннетт ездил на Донбасс, «показывал, что там происходит на самом деле».

Симоньян считает, что Беннетта могли убить

Экс-офицера Беннета могли убить «за то, что рассказывал правду о конфликте на Украине», считает Симоньян.

После того как Скотт отправил в конгресс свой доклад о преступлениях Киева в Белгородской области, он написал друзьям, что не склонен к самоубийству. На случай, если с ним что-то случится Маргарита Симоньян Главный редактор RT

Симоньян добавила, что экс-офицер никогда не рассказывал о каких-либо болезнях и две недели назад находился в прекрасной форме. «И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было, по свидетельствам его многочисленнейших различных друзей», — добавила она.

Беннет просил Путина дать ему гражданство России

В марте 2024 года Беннетт попросил президента России Владимира Путина предоставить ему гражданство РФ. Свое желание он объяснил тем, что хотел бы использовать свои навыки в дипломатии и опыт в разведке на благо России.

Отставной офицер ВС США в годы службы специализировался на информационно-психологической работе. Беннетт приехал на Донбасс в 2023 году, о чем была снята кинокартина «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера» документалиста Ольги Кирий и режиссера Олега Некишева.

Беннет проводил интервью с пленными азовцами

В июне экс-офицер армии США заявил, что головы военных, сражающихся в рядах националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), промыты ЦРУ.

Я говорил с азовцами, когда был в Донбассе: Мариуполе, Горловке, Соледаре. Я видел татуировки и пообщался с ними. Их головы промыты ЦРУ, враньем из переписанных учеников истории. Они убеждены, что Россия — причина всех их несчастий, бедности, угнетения. И эта безумная злоба вылилась в образования этих радикалов-националистов Скотт Беннетт Отставной офицер вооруженных сил США

Беннет также утверждал, что и люди в Соединенных Штатах также не представляют, что на самом деле происходит на Украине. Репортажи американских СМИ экс-офицер назвал ежедневным «бесконечным потоком помоев и пропаганды».

Кроме того, Беннет резко осуждал действия Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом палестинского народа.