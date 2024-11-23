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04:54, 23 ноября 2024Интернет и СМИ

Симоньян сообщила о возможном убийстве экс-офицера США Беннетта

Симоньян: офицера США Беннетта могли убить за «правду о конфликте на Украине»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что отставного офицера вооруженных сил США Скотта Беннетта могли убить. Об этом она написала в своем Telegram-канале

По ее словам, Беннетт рассказывал «правду о конфликте на Украине». Она добавила, что экс-офицер никогда нигде не упоминал, что чем-то болеет. «И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было, по свидетельствам его многочисленнейших различных друзей», — отметила она.

24 марта Беннетт попросил Путина предоставить ему гражданство. Американский офицер в годы службы специализировался на информационно-психологической работе. Он приехал в Донбасс в 2023 году, о чем был снят фильм «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера» документалиста Ольги Кирий и режиссера Олега Некишева.

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