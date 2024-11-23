Умер просивший Путина о российском гражданстве экс-офицер США Скотт Беннетт

Отставной офицер вооруженных сил США Скотт Беннетт, который ранее просил президента РФ Владимира Путина дать ему гражданство, скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

По ее словам, Беннета могли убить «за то, что рассказывал правду о конфликте на Украине». «После того как Скотт отправил в конгресс свой доклад о преступлениях Киева в Белгородской области, он написал друзьям, что не склонен к самоубийству. На случай, если с ним что-то случится», — отметила она.

Симоньян добавила, что экс-офицер никогда не рассказывал о каких-либо болезнях и две недели назад находился в прекрасной форме.

24 марта Беннетт попросил Путина предоставить ему гражданство. Американский офицер в годы службы специализировался на информационно-психологической работе. Он приехал в Донбасс в 2023 году, о чем был снят фильм «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера» документалиста Ольги Кирий и режиссера Олега Некишева.