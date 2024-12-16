Американцы собрали 100 тысяч долларов для убийцы главы крупной страховой компании

Жители США собрали 100 тысяч долларов в фонд защиты убийцы UnitedHealthcare

Жители США собрали более 100 тысяч долларов в «фонд защиты» предполагаемого убийцы главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Об этом пишет The Independent.

Анонимный сбор денег ведет фонд «Юридический комитет 4 декабря». Все средства из него должны пойти на оплату юристов для 26-летнего Луиджи Манджоне, которого обвиняют в нападении на Томпсона. В заявлении фонда сказано: «Мы здесь не для того, чтобы радоваться насилию, а потому что верим в конституционное право на справедливое юридическое представительство для каждого».

Заявление появилось после того, как окружной прокурор Манхэттена Алвин Брэгг назвал любую поддержку Манджоне «отвратительным и тревожным поведением». Он также сказал, что стрелка пытаются превратить мученика. Тем не менее американцы продолжают переводить деньги в его поддержку, и 15 декабря на счету «Юридического комитета 4 декабря» было уже более 100 тысяч долларов.

Манджоне подозревают в нападении на Томпсона, возглавлявшего страховую компанию UnitedHealthcare. Мужчина в маске три раза выстрелил в него, когда тот выходил из дорогого отеля на Манхэттене. Многие американцы считают, что из-за Томпсона и UnitedHealthcare тысячи людей лишились жизненно необходимого лечения, поэтому горячо поддержали расправу.

Ранее сообщалось, что жительницу США арестовали за угрозы страховому агенту. Она сказала ему три слова, которые были нанесены на гильзы, найденные на месте нападения на Томпсона.

