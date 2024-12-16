Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:22, 16 декабря 2024Из жизни

Американцы собрали 100 тысяч долларов для убийцы главы крупной страховой компании

Жители США собрали 100 тысяч долларов в фонд защиты убийцы UnitedHealthcare
Никита Савин
Никита Савин
Луиджи Манджоне

Луиджи Манджоне. Фото: Pennsylvania State Police / Reuters

Жители США собрали более 100 тысяч долларов в «фонд защиты» предполагаемого убийцы главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Об этом пишет The Independent.

Анонимный сбор денег ведет фонд «Юридический комитет 4 декабря». Все средства из него должны пойти на оплату юристов для 26-летнего Луиджи Манджоне, которого обвиняют в нападении на Томпсона. В заявлении фонда сказано: «Мы здесь не для того, чтобы радоваться насилию, а потому что верим в конституционное право на справедливое юридическое представительство для каждого».

Заявление появилось после того, как окружной прокурор Манхэттена Алвин Брэгг назвал любую поддержку Манджоне «отвратительным и тревожным поведением». Он также сказал, что стрелка пытаются превратить мученика. Тем не менее американцы продолжают переводить деньги в его поддержку, и 15 декабря на счету «Юридического комитета 4 декабря» было уже более 100 тысяч долларов.

Материалы по теме:
Вся Америка радуется жестокой расправе над главой страховой компании. Почему для простых людей это стало праздником?
Вся Америка радуется жестокой расправе над главой страховой компании. Почему для простых людей это стало праздником?
6 декабря 2024
Американец убил страховщика-миллионера и стал национальным героем США. Как это не на шутку напугало власти?
Американец убил страховщика-миллионера и стал национальным героем США.Как это не на шутку напугало власти?
12 декабря 2024

Манджоне подозревают в нападении на Томпсона, возглавлявшего страховую компанию UnitedHealthcare. Мужчина в маске три раза выстрелил в него, когда тот выходил из дорогого отеля на Манхэттене. Многие американцы считают, что из-за Томпсона и UnitedHealthcare тысячи людей лишились жизненно необходимого лечения, поэтому горячо поддержали расправу.

Ранее сообщалось, что жительницу США арестовали за угрозы страховому агенту. Она сказала ему три слова, которые были нанесены на гильзы, найденные на месте нападения на Томпсона.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Конфликт с НАТО, «Орешник» и новый род войск. О чем говорил Белоусов на коллегии Минобороны в присутствии Путина?

      Врач оценила влияние «голодных марафонов» на здоровье

      В Москве стали проводить больше высокотехнологичных операций

      В Москве откроют 12 корпусов многопрофильных больниц после реконструкции

      Какао-бобы подорожали до исторического максимума

      Новую фотосессию Тимати высмеяли в сети фразой «похож на кубинского зэка»

      Американцы собрали 100 тысяч долларов для убийцы главы крупной страховой компании

      На Западе назвали условие для начала переговоров по Украине

      Путин оценил атмосферу на Олимпиаде в Париже

      Стало известно об отказе экс-президента Абхазии участвовать в выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше