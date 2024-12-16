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12:53, 16 декабря 2024Из жизни

Женщина процитировала убийцу СЕО UnitedHealthcare в беседе со страховщиком и попала по суд

Американка стала угрожать страховщику, цитируя убийцу СЕО UnitedHealthcare
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Briana Boston

Briana Boston. Фото: Lakeland Police Department

Жительницу США арестовали из-за того, что она угрожала страховому агенту. Об этом пишет The Mirror.

42-летняя Бриана Бостон из города Лейкленд, штат Флорида, процитировала в телефонной беседе со своим страховщиком фразу, которую использовал убийца СЕО UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Американка в качестве угрозы сказала: «Отрицать, защищать, низвергать. Вы, ребята, следующие». Именно эти слова нанес на гильзы 26-летний Луиджи Манджоне, перед тем как несколько раз выстрелить в Томпсона в Нью-Йорке. Разговор Бостон со страховой, где она цитирует Манджоне, был записан и передан правоохранителям. Из-за угроз она попала под суд. Женщину арестовали, сейчас идет следствие по делу.

Слова являются отсылкой к фразе «откладывать, отрицать, защищаться» (delay, deny, defend), которая содержит критику в адрес страховщиков. В 2010 году вышла книга с тем же названием за авторством профессора права Ратгерского университета Джея Файнмана, в которой он подверг жесткой критике политику страховщиков США. «Все страховые компании стремятся обманывать клиентов ради увеличения прибыли», — говорится в работе профессора.

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