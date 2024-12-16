Женщина процитировала убийцу СЕО UnitedHealthcare в беседе со страховщиком и попала по суд

Американка стала угрожать страховщику, цитируя убийцу СЕО UnitedHealthcare

Жительницу США арестовали из-за того, что она угрожала страховому агенту. Об этом пишет The Mirror.

42-летняя Бриана Бостон из города Лейкленд, штат Флорида, процитировала в телефонной беседе со своим страховщиком фразу, которую использовал убийца СЕО UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Американка в качестве угрозы сказала: «Отрицать, защищать, низвергать. Вы, ребята, следующие». Именно эти слова нанес на гильзы 26-летний Луиджи Манджоне, перед тем как несколько раз выстрелить в Томпсона в Нью-Йорке. Разговор Бостон со страховой, где она цитирует Манджоне, был записан и передан правоохранителям. Из-за угроз она попала под суд. Женщину арестовали, сейчас идет следствие по делу.

Слова являются отсылкой к фразе «откладывать, отрицать, защищаться» (delay, deny, defend), которая содержит критику в адрес страховщиков. В 2010 году вышла книга с тем же названием за авторством профессора права Ратгерского университета Джея Файнмана, в которой он подверг жесткой критике политику страховщиков США. «Все страховые компании стремятся обманывать клиентов ради увеличения прибыли», — говорится в работе профессора.

Ранее сообщалось, что жители США массово бросились скупать аналог куртки, которая принадлежала убийце генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне. Всего за 48 часов после того, как стала известна конкретная модель, на сайте магазина Levi's было куплено более 700 таких курток.