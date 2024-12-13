В США массово бросились скупать аналог куртки убийцы гендиректора UnitedHealthcare

В США продали 700 аналогов куртки убийцы гендиректора UnitedHealthcare

Жители США массово бросились скупать аналог куртки, которая принадлежала убийце генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне. Соответствующее сообщение появилось на странице молодежного онлайн-издания Complex в X (ранее — Twitter).

Известно, что во время совершения преступления 26-летний американец был одет в зеленую куртку с капюшоном и подкладкой серого цвета. Один из пользователей платформы Reddit предположил, что похожая модель есть в ассортименте бренда Levi's и продается за 225 долларов (около 23 тысяч рублей). После того, как он поделился ссылкой, ее продажи резко возросли. Уточняется, что за последние 48 часов было куплено более 700 курток.

В настоящий момент, онлайн-магазин, на котором изделие доступно к покупке, снизил стоимость. Теперь куртку можно приобрести за 75 долларов (7,6 тысяч рублей).

Луиджи Манджоне подозревают в нападении на миллионера Брайана Томпсона, возглавлявшего страховую компанию UnitedHealthcare. Мужчина в маске три раза выстрелил в него, когда тот выходил из дорогого отеля на Манхэттене. Многие американцы считают, что из-за Томпсона и UnitedHealthcare тысячи людей лишились жизненно необходимого лечения, поэтому горячо поддержали расправу.