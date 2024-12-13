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17:45, 13 декабря 2024Ценности

В США массово бросились скупать аналог куртки убийцы гендиректора UnitedHealthcare

В США продали 700 аналогов куртки убийцы гендиректора UnitedHealthcare
Мария Винар

Изображение: Levi's

Жители США массово бросились скупать аналог куртки, которая принадлежала убийце генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне. Соответствующее сообщение появилось на странице молодежного онлайн-издания Complex в X (ранее — Twitter).

Известно, что во время совершения преступления 26-летний американец был одет в зеленую куртку с капюшоном и подкладкой серого цвета. Один из пользователей платформы Reddit предположил, что похожая модель есть в ассортименте бренда Levi's и продается за 225 долларов (около 23 тысяч рублей). После того, как он поделился ссылкой, ее продажи резко возросли. Уточняется, что за последние 48 часов было куплено более 700 курток.

В настоящий момент, онлайн-магазин, на котором изделие доступно к покупке, снизил стоимость. Теперь куртку можно приобрести за 75 долларов (7,6 тысяч рублей).

Луиджи Манджоне подозревают в нападении на миллионера Брайана Томпсона, возглавлявшего страховую компанию UnitedHealthcare. Мужчина в маске три раза выстрелил в него, когда тот выходил из дорогого отеля на Манхэттене. Многие американцы считают, что из-за Томпсона и UnitedHealthcare тысячи людей лишились жизненно необходимого лечения, поэтому горячо поддержали расправу.

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