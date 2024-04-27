Автор самого громкого убийства последних лет в США пытается убедить всех в своей невиновности. Почему над ним смеются?

Обвиняемый в убийстве студентов Брайан Кобергер заявил о наличии алиби

Брайан Кобергер, которого обвиняют в расправе над четырьмя студентами Университета Айдахо в ноябре 2022 года, заявил о наличии у него доказательств своей невиновности. «Лента.ру» разбирает новый поворот в самом загадочном преступлении США последних лет.

Кобергер заявил, что смотрел на звезды в ночь преступления

Около четырех часов утра 13 ноября 2022 года кто-то напал с ножом на спящих студентов Университета Айдахо в городе Москоу. Тела Мэдисон Моген, Кейли Гонсалвес, Ксаны Кернодл и ее возлюбленного Итана Чапина полицейские обнаружили в трехэтажном пригородном доме в 11:30. Девушки снимали в доме комнаты, а Чапин жил в другом месте, но заночевал у Ксаны.

Это преступление стало одним из самых громких в США за последние годы. Среди студентов университета началась настоящая паника, а в сборе информации о таинственном злоумышленнике участвовало чуть ли не все население штатов Айдахо и Вашингтон

30 декабря 2022 года полиция арестовала 28-летнего Брайана Кобергера, который изучал криминологию в Университете штата Вашингтон и жил в городе Пулмен в 13 километрах от места преступления. Судмедэксперты заявили, что ДНК Кобергера была обнаружена на ножнах, найденных в доме студентов. Кроме того, белый автомобиль Hyundai Elantra — таким же владел Кобергер — дважды попал на записи камер наблюдений в районе злополучного дома в ночь преступления.

Обвиняемый не признал вины. Его адвокаты с самого начала утверждали, что у них есть неопровержимые доказательства его непричастности к преступлению, однако не раскрывали их. 17 апреля 2024 года, почти через полтора года после ареста, защита наконец заявила, что в момент преступления он находился неподалеку, но бы занят совершенно безобидными делами. Это, видимо, и есть то самое алиби.

Кобергер катался на автомобиле ранним утром 13 ноября 2022 года, как обычно. По утрам он отправлялся прогуляться, заняться бегом и/или понаблюдать за луной и звездами. Он проезжал по районам к югу от Пулмена, штат Вашингтон, и к западу от Москоу, штат Айдахо, включая парк Вававай официальное заявление защиты Кобергера

В документе поясняется, что Кобергер увлекался долгими прогулками и бегом. После начала учебы в Университете штата Вашингтон в июне 2022 года у него не оставалось времени на эти занятия днем, и он совершал вылазки на природу по ночам или рано утром. Это якобы доказывают имеющиеся в его телефоне многочисленные фотографии природы и ночного неба.

Любовью Кобергера к подобным прогулкам адвокаты объяснили и то, что, согласно данным вышек сотовой связи, перед случившимся он 12 раз бывал в районе дома студентов — просто ездил мимо в поисках новых мест для занятий спортом.

Кейли Гонсалвес (вторая слева внизу), Мэдисон Моген (вторая слева наверху), Итан Чапин (в центре), Ксана Кернодл (вторая справа) Фото: ZUMA Press Wire / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Следствие считает, что Кобергер выслеживал жертв. Его защита утверждает, что он просто отдыхал и занимался любимыми хобби по ночам, так как днем на это не было времени. Журналисты сочли алиби обвиняемого смехотворным, однако суд принял заявление адвокатов к рассмотрению.

Адвокаты Кобергера поставили перед обвинением новый вопрос

В качестве эксперта по определению местоположения телефона Кобергера в ночь преступления защита намерена привлечь Сая Рэя — бывшего военного и полицейского, специалиста по анализу данных геолокации и основателя компании ZetX Corporation.

Рэй занимается анализом данных, полученных с вышек сотовой связи. В частности, он использует блоки данных, которыми телефон обменивается с вышками даже когда по нему не говорят или он отключен. Ранее Рэй привлекался в качестве эксперта в суды США около сотни раз, но прежде он выступал только со стороны обвинителей.

Мобильный телефон Кобергера не двигался на восток по шоссе Москоу — Пулмен ранним утром 13 ноября. Следовательно, автомобиль, снятый камерой на шоссе около магазина Floyd’s Cannabis, принадлежит не ему официальное заявление защиты Кобергера

Фактически защита намерена опровергнуть одно из главных доказательств обвинения. Следствие и прокуратура уверены, что на записи камер попала именно машина Кобергера. Его адвокаты утверждают обратное, и это вполне возможно.

Hyundai Elantra — один из самых популярных седанов в США. Его продажи стабильно превышают сотню тысяч каждый год, а всего с 2005 года американцы купили почти три миллиона таких автомобилей. Так что в ночь преступления на дороге между Айдахо и Вашингтоном теоретически мог оказаться еще один белый автомобиль этой модели.

Желтым отмечен маршрут Кобергера в ночь на 13 ноября, по версии обвинения, зеленым — его маршрут, по версии защиты Кадр: COURT TV / Youtube

Впрочем, это не отменяет других вопросов. В частности, зачем Кобергер отключил телефон во время ночной поездки 13 ноября, если так любил фотографировать луну и звезды? Согласно данным следствия, его телефон выключился около половины третьего ночи, а снова вошел в сеть только утром, когда он подъезжал к дому.

Кобергер пытался общаться с жертвами преступления в социальных сетях

Еще одной уликой следствие считает то, что Кобергер был подписан на страницы в социальных сетях всех трех погибших девушек. Аккаунт обвиняемого в данный момент удален, однако источник издания People утверждает, что Кобергер пытался завязать разговор с одной из студенток.

Он несколько раз писал ей личные сообщения, но она не ответила. По сути, он просто написал: «Привет, как дела?» Но он делал это снова, снова и снова

источник People

Кроме того, Мэдисон Моген и Ксана Кернодл подрабатывали официантками в греческом ресторане в Москоу. Кобергер дважды заказывал там еду и лично забирал ее за несколько недель до преступления. Правда, неизвестно, знал ли он, что девушки работают там. Это еще одна тайна дела Кобергера — следствие пытается доказать, что он был одержим девушками, однако не может подтвердить, видел ли он их хоть раз в жизни. Все улики только косвенные.

Мог ли молодой человек подписаться на страницы симпатичных студенток, которые учились в соседнем вузе, и попытаться познакомиться в сети? Конечно, мог. Означает ли это, что он учинил над ними расправу? Вопрос, на который можно ответить как угодно.

Брайан Кобергер после ареста Фото: Monroe County Pennsylvania Correctional Facility / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Анализ ДНК с места преступления все еще под сомнением

Главной уликой против Кобергера остается след его ДНК, найденный на ножнах ножа в доме студенток. Однако защита с самого начала поставила выводы следствия под сомнение.

Адвокаты ссылаются на то, что прокуратура не раскрывает данные о том, какие тесты и базы данных использовались. Детективы утверждают, что ДНК с места преступления напрямую указывает на Кобергера. Защита протестует, так как сомневается в точности теста из-за недостатка сведений о его инструментах и методах.

Суд отказывается раскрывать данные об исследовании, ссылаясь на то, что расследование вело ФБР, а вся их информация засекречена.

При этом судмедэксперты тщательно обследовали машину и дом Кобергера и не нашли там ни одного следа ДНК студенток. По их версии, отлично знакомый с методами ведения следствия преступник тщательно вымыл машину и выстирал одежду. Однако даже в этом случае хоть какие-то следы остались бы, но их нет

В январе суд дал защите Кобергера некую информацию о ДНК-тесте, однако она не только неполная, но все еще остается засекреченной и не может использоваться в ходе процесса.

В конце апреля суд разрешил защитникам подозреваемого провести телефонные опросы потенциальных присяжных на предмет их отношения к нему и его делу. Адвокаты считают, что тяжесть преступления, раздутая в СМИ шумиха и безапелляционные заявления стороны обвинения могли повлиять на непредвзятость присяжных. Из-за этого защита может запросить перенос процесса в другой округ штата Айдахо.

Дом, в котором жили студентки Фото: David Ryder / Getty Images

Кобергер еще в августе 2023 года отказался от конституционного права на скорый суд. Теперь вся Америка ждет, что скажет Сай Рэй о данных с вышек мобильной связи. Развязка самого громкого уголовного процесса США откладывается как минимум до марта 2025 года.

