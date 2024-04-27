Автор самого громкого убийства последних лет в США пытается убедить всех в своей невиновности. Почему над ним смеются?
Брайан Кобергер, которого обвиняют в расправе над четырьмя студентами Университета Айдахо в ноябре 2022 года, заявил о наличии у него доказательств своей невиновности. «Лента.ру» разбирает новый поворот в самом загадочном преступлении США последних лет.
Кобергер заявил, что смотрел на звезды в ночь преступления
Около четырех часов утра 13 ноября 2022 года кто-то напал с ножом на спящих студентов Университета Айдахо в городе Москоу. Тела Мэдисон Моген, Кейли Гонсалвес, Ксаны Кернодл и ее возлюбленного Итана Чапина полицейские обнаружили в трехэтажном пригородном доме в 11:30. Девушки снимали в доме комнаты, а Чапин жил в другом месте, но заночевал у Ксаны.
Это преступление стало одним из самых громких в США за последние годы. Среди студентов университета началась настоящая паника, а в сборе информации о таинственном злоумышленнике участвовало чуть ли не все население штатов Айдахо и Вашингтон
30 декабря 2022 года полиция арестовала 28-летнего Брайана Кобергера, который изучал криминологию в Университете штата Вашингтон и жил в городе Пулмен в 13 километрах от места преступления. Судмедэксперты заявили, что ДНК Кобергера была обнаружена на ножнах, найденных в доме студентов. Кроме того, белый автомобиль Hyundai Elantra — таким же владел Кобергер — дважды попал на записи камер наблюдений в районе злополучного дома в ночь преступления.
Обвиняемый не признал вины. Его адвокаты с самого начала утверждали, что у них есть неопровержимые доказательства его непричастности к преступлению, однако не раскрывали их. 17 апреля 2024 года, почти через полтора года после ареста, защита наконец заявила, что в момент преступления он находился неподалеку, но бы занят совершенно безобидными делами. Это, видимо, и есть то самое алиби.
Кобергер катался на автомобиле ранним утром 13 ноября 2022 года, как обычно. По утрам он отправлялся прогуляться, заняться бегом и/или понаблюдать за луной и звездами. Он проезжал по районам к югу от Пулмена, штат Вашингтон, и к западу от Москоу, штат Айдахо, включая парк Вававай
В документе поясняется, что Кобергер увлекался долгими прогулками и бегом. После начала учебы в Университете штата Вашингтон в июне 2022 года у него не оставалось времени на эти занятия днем, и он совершал вылазки на природу по ночам или рано утром. Это якобы доказывают имеющиеся в его телефоне многочисленные фотографии природы и ночного неба.
Любовью Кобергера к подобным прогулкам адвокаты объяснили и то, что, согласно данным вышек сотовой связи, перед случившимся он 12 раз бывал в районе дома студентов — просто ездил мимо в поисках новых мест для занятий спортом.
Следствие считает, что Кобергер выслеживал жертв. Его защита утверждает, что он просто отдыхал и занимался любимыми хобби по ночам, так как днем на это не было времени. Журналисты сочли алиби обвиняемого смехотворным, однако суд принял заявление адвокатов к рассмотрению.
Адвокаты Кобергера поставили перед обвинением новый вопрос
В качестве эксперта по определению местоположения телефона Кобергера в ночь преступления защита намерена привлечь Сая Рэя — бывшего военного и полицейского, специалиста по анализу данных геолокации и основателя компании ZetX Corporation.
Рэй занимается анализом данных, полученных с вышек сотовой связи. В частности, он использует блоки данных, которыми телефон обменивается с вышками даже когда по нему не говорят или он отключен. Ранее Рэй привлекался в качестве эксперта в суды США около сотни раз, но прежде он выступал только со стороны обвинителей.
Мобильный телефон Кобергера не двигался на восток по шоссе Москоу — Пулмен ранним утром 13 ноября. Следовательно, автомобиль, снятый камерой на шоссе около магазина Floyd’s Cannabis, принадлежит не ему
Фактически защита намерена опровергнуть одно из главных доказательств обвинения. Следствие и прокуратура уверены, что на записи камер попала именно машина Кобергера. Его адвокаты утверждают обратное, и это вполне возможно.
Hyundai Elantra — один из самых популярных седанов в США. Его продажи стабильно превышают сотню тысяч каждый год, а всего с 2005 года американцы купили почти три миллиона таких автомобилей. Так что в ночь преступления на дороге между Айдахо и Вашингтоном теоретически мог оказаться еще один белый автомобиль этой модели.
Впрочем, это не отменяет других вопросов. В частности, зачем Кобергер отключил телефон во время ночной поездки 13 ноября, если так любил фотографировать луну и звезды? Согласно данным следствия, его телефон выключился около половины третьего ночи, а снова вошел в сеть только утром, когда он подъезжал к дому.
Кобергер пытался общаться с жертвами преступления в социальных сетях
Еще одной уликой следствие считает то, что Кобергер был подписан на страницы в социальных сетях всех трех погибших девушек. Аккаунт обвиняемого в данный момент удален, однако источник издания People утверждает, что Кобергер пытался завязать разговор с одной из студенток.
Он несколько раз писал ей личные сообщения, но она не ответила. По сути, он просто написал: «Привет, как дела?» Но он делал это снова, снова и снова
Кроме того, Мэдисон Моген и Ксана Кернодл подрабатывали официантками в греческом ресторане в Москоу. Кобергер дважды заказывал там еду и лично забирал ее за несколько недель до преступления. Правда, неизвестно, знал ли он, что девушки работают там. Это еще одна тайна дела Кобергера — следствие пытается доказать, что он был одержим девушками, однако не может подтвердить, видел ли он их хоть раз в жизни. Все улики только косвенные.
Мог ли молодой человек подписаться на страницы симпатичных студенток, которые учились в соседнем вузе, и попытаться познакомиться в сети? Конечно, мог. Означает ли это, что он учинил над ними расправу? Вопрос, на который можно ответить как угодно.
Анализ ДНК с места преступления все еще под сомнением
Главной уликой против Кобергера остается след его ДНК, найденный на ножнах ножа в доме студенток. Однако защита с самого начала поставила выводы следствия под сомнение.
Адвокаты ссылаются на то, что прокуратура не раскрывает данные о том, какие тесты и базы данных использовались. Детективы утверждают, что ДНК с места преступления напрямую указывает на Кобергера. Защита протестует, так как сомневается в точности теста из-за недостатка сведений о его инструментах и методах.
Суд отказывается раскрывать данные об исследовании, ссылаясь на то, что расследование вело ФБР, а вся их информация засекречена.
При этом судмедэксперты тщательно обследовали машину и дом Кобергера и не нашли там ни одного следа ДНК студенток. По их версии, отлично знакомый с методами ведения следствия преступник тщательно вымыл машину и выстирал одежду. Однако даже в этом случае хоть какие-то следы остались бы, но их нет
В январе суд дал защите Кобергера некую информацию о ДНК-тесте, однако она не только неполная, но все еще остается засекреченной и не может использоваться в ходе процесса.
В конце апреля суд разрешил защитникам подозреваемого провести телефонные опросы потенциальных присяжных на предмет их отношения к нему и его делу. Адвокаты считают, что тяжесть преступления, раздутая в СМИ шумиха и безапелляционные заявления стороны обвинения могли повлиять на непредвзятость присяжных. Из-за этого защита может запросить перенос процесса в другой округ штата Айдахо.
Кобергер еще в августе 2023 года отказался от конституционного права на скорый суд. Теперь вся Америка ждет, что скажет Сай Рэй о данных с вышек мобильной связи. Развязка самого громкого уголовного процесса США откладывается как минимум до марта 2025 года.