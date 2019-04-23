Российский историк раскритиковал версию ФБР о бегстве Гитлера

Версия о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году — не более чем слухи, заявил телеканалу «360» историк, специалист по Третьему рейху Константин Залесский.
«Первые сведения о бегстве появились, если я не ошибаюсь, в июле 1945 года. Потом с периодичностью раз в пять лет такие сказки появляются — книги, статьи и так далее. Бесконечное количество работ. Они будут появляться, пока про Гитлера не забудут», — утверждает публицист.
По его словам, власти Аргентины, правившие страной в тот период, давали убежище многим немецким военным преступникам, которых использовали для укрепления собственных спецслужб и экономики. Но помогать Гитлеру они бы не стали, опасаясь крупного международного скандала, утверждает Залесский.
Кроме того, Гитлер просто не перенес бы путь через Атлантику на подлодке по состоянию своего здоровья, считает историк. Он указал на то, что диктатор мог отправиться в «Альпийскую крепость» за две недели до падения Берлина, а оттуда уже куда угодно, но не стал этого делать.
23 апреля Федеральное бюро расследований США опубликовало рассекреченные документы с версией о побеге Гитлера в Аргентину на подводной лодке. По данным анонимного источника, в этом ему помогли высокопоставленные чиновники латиноамериканской страны.