Российский историк раскритиковал версию ФБР о бегстве Гитлера

Версия о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году — не более чем слухи, заявил телеканалу «360» историк, специалист по Третьему рейху Константин Залесский.

«Первые сведения о бегстве появились, если я не ошибаюсь, в июле 1945 года. Потом с периодичностью раз в пять лет такие сказки появляются — книги, статьи и так далее. Бесконечное количество работ. Они будут появляться, пока про Гитлера не забудут», — утверждает публицист.

По его словам, власти Аргентины, правившие страной в тот период, давали убежище многим немецким военным преступникам, которых использовали для укрепления собственных спецслужб и экономики. Но помогать Гитлеру они бы не стали, опасаясь крупного международного скандала, утверждает Залесский.

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Кроме того, Гитлер просто не перенес бы путь через Атлантику на подлодке по состоянию своего здоровья, считает историк. Он указал на то, что диктатор мог отправиться в «Альпийскую крепость» за две недели до падения Берлина, а оттуда уже куда угодно, но не стал этого делать.

23 апреля Федеральное бюро расследований США опубликовало рассекреченные документы с версией о побеге Гитлера в Аргентину на подводной лодке. По данным анонимного источника, в этом ему помогли высокопоставленные чиновники латиноамериканской страны.

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