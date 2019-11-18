Рассекречены документы о помощи СССР в освобождении Словакии от нацистов

Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы о помощи Красной армии Словацкому национальному восстанию в 1944 году. Публикация «Красные флаги над Банска-Бистрицей» на сайте ведомства приурочена к 75-летию событий.

Словацкое национальное восстание началось 29 августа 1944 года, за три недели оно охватило треть территории страны. В документах указано, что к осени в Словакии действовали 42 партизанских отряда, их штаб находился в городе Банска-Быстрица. Всего в сражениях с нацистами приняли участие около 60 тысяч человек.

Словацкие командиры обратились к Красной армии с просьбой помочь повстанцам оружием, боеприпасами, десантными войсками и авиацией, а также оказать помощь в руководстве боевыми действиями.

Из документов следует, что в сентябре командующие 1-м и 4-м Украинскими фронтами получили приказ о выступлении на границу Словакии. Там войска Красной армии должны были присоединиться к словацким военным и партизанам, которые вели борьбу против немецких захватчиков. Наступление должно было начаться не позднее 8 сентября.

В рассекреченных бумагах содержатся описания обстановки в районах действия словацких партизан и настроений местных жителей. «Словацкие солдаты и офицеры сильно ненавидят немцев и горят желанием поскорее очистить свою страну от оккупантов с помощью Красной армии, которую они ждут с нетерпением. <...> Население восхищается Красной армией, ее победами и благодарит за помощь в создании Чехословацкого корпуса в СССР», — указано в документах.

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