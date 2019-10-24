Рассекречены документы о финских лагерях смерти в СССР

ФСБ России рассекретила документы о финских концлагерях в Петрозаводске, созданных в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый концлагерь появился в Петрозаводске 24 октября 1941 года. Всего было создано шесть мест массового заключения, где содержались 25 тысяч человек. В документах указываются имена руководителей лагеря, а также данные об их преступлениях, о которых рассказали свидетели. Приводится также список изменников, включая финнов и русских.

Лагеря были обнесены колючей проволокой, под охраной находился как периметр, так и территория. Практиковались телесные наказания, им подвергались заключенные даже за небольшие провинности. Так, мужчина по фамилии Бриткин заболел в ходе лесоразработок и обратился к врачу, который избил его и отправил обратно в концлагерь. Вскоре заключенный умер.

11 октября сообщалось, что Минобороны России рассекретило исторические документы к 75-й годовщине освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков. В свободный доступ выложены наградные листы, постановления, журналы и схемы боевых действий в ходе Рижской операции.

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