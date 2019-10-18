Минобороны рассекретило документы в честь годовщины освобождения Белграда

Минобороны России рассекретило архивные документы в связи с 75-летием освобождения Белграда от немецко-фашистских оккупантов. Материалы опубликованы на сайте ведомства.

В историческом разделе, который называется «Плечом к плечу сражались за свободу», разместили отсканированные журналы боевых действий 3-го Украинского фронта, 57-й армии и рассказ о зверствах нацистов. В документах содержится информация об отличившихся воинах Красной Армии и приказы о награждении медалями и орденами за мужество и героизм.

Также в тексте говорится, что жители Югославии встречали советских воинов с радостью и преподносили им цветы, приглашали солдат в дома обедать. «Красную Армию приветствовали как освободительницу от гитлеровского рабства», — сказано в документе. На сайте ведомства размещены фотографии военнослужащих, а также рисунки освобожденного города.

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В письменных показаниях военнопленного ефрейтора, опубликованных на сайте, рассказывается о зверствах фашистов в Сербии. За каждого убитого в бою «с большевистскими бандами» немецкого солдата расстреливали 100 сербов, а за каждого раненого — 50. Также он рассказал о концлагере в городе Рума, где содержалось более 40 тысяч человек.

Белград был освобожден 20 октября 1944 года. Гитлеровцы оккупировали город и «превратили его в неприступную крепость». Во время освобождения города погибли 2,9 тысячи бойцов Народно-освободительной армии Югославии, а также 1 тысяча воинов Красной Армии.

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