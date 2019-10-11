Рассекречены документы об освобождении Риги от фашистов

Минобороны России рассекретило исторические документы к 75-й годовщине освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков. Соответствующий раздел под названием «Огни свободной Риги» заработал на сайте военного ведомства.

На портале выложены наградные листы, постановления, журналы и схемы боевых действий в ходе Рижской операции. В частности, рассказывается о форсировании озера Тиш-эзерс десантом на автомобилях-амфибиях. Утверждается, что это событие имело большое значение в ходе дальнейшего наступления и преодоления Рижского обвода.

Также среди документов есть запись об обнаруженном в 18 километрах под Ригой концлагере «Куртенгоф», который сами военнопленные прозвали «Долина смерти». Он действовал с 1941 года до начала освободительной операции. В Саласпилсском лагере содержались дети, у которых забирали кровь для раненых немецких солдат. Оставшихся в живых заключенных вывезли, а перед приходом советских войск почти все лагерные строения были сожжены.

Рижская стратегическая наступательная операция началась 14 сентября 1944 года. Она являлась составной частью Прибалтийской операции. 13 октября войска 3-го Прибалтийского фронта заняли правобережную часть Риги, а 15 октября, форсировав Даугаву, овладели столицей Латвийской ССР полностью.

7 октября ФСБ России рассекретила документы о гибели 214 детей в годы Великой Отечественной войны, в том числе результаты обследования могил и эксгумации тел. Убитые нацистами были воспитанниками детского дома, эвакуированного в город Ейск Краснодарского края.

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