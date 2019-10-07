Рассекречены документы о массовом убийстве детей нацистами

ФСБ России рассекретила документы о гибели 214 детей в годы Великой Отечественной войны, в том числе результаты обследования могил и эксгумации тел. Убитые нацистами были воспитанниками детского дома, эвакуированного в город Ейск Краснодарского края, сообщает РИА Новости.

В первом документе описано обследование комиссией братской могилы. Эксперты занесли в акт, датированный 13 апреля 1943 года, результаты осмотра тел. Они не обнаружили следов травм или огнестрельных ранений, что подтверждает версию о погребении детей заживо.

В других документах приводятся показания свидетелей. Так, выяснилось, что погибшие дети имели физические недостатки, в том числе искривление позвоночника, короткие конечности или отсутствие частей тел. Однако заключение о причинах смерти не соответствует результатам эксгумации, и в нем говорится, что воспитанники детского дома погибли от отравления выхлопными газами, когда ехали в кузовах грузовиков. Одна из свидетельниц сообщает, что не слышала криков, когда машины разгружали.

Также имеется список погибших, где указаны фамилия, национальность и дата рождения ребенка. Напротив каждого имени проставлены отметки об инвалидности.

Около 300 воспитанников и работников детского дома были эвакуированы в начале войны из Симферополя в Ейск. Летом 1942 года город оказался оккупирован нацистами, а в октябре детей посадили в грузовики и отвезли к месту захоронения.

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