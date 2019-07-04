Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны

Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для свободного пользования стали доступны секретные материалы, в которых рассказывается о развитии движения и работе подпольных организаций в Клинском, Истринском и Краснополянском районах Московской области в период с 1941 года по 1942-й.

Отмечается, что с начала 2019 года в ведомстве рассекретили 29,5 тысячи документов, в которых раскрываются новые исторические факты.

Ранее Министерство обороны России к 75-летней годовщине полного освобождения Минска от фашистской блокады рассекретило документы, связанные с этим событием. В мультимедийном отделе «Из Минска виделся Берлин» были опубликованы исторические документы из фондов Центрального архива Минобороны — директивы, донесения, приказы, наградные документы и газетные материалы.

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