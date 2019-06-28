Рассекречены документы о создании автомата Калашникова

Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) рассекретило уникальные архивные документы об испытаниях автомата Калашникова в 1943-1945 годах. Об этом пишет ТАСС.

Среди документов имеется переписка сотрудников Щуровского полигона по вопросам разработки и испытаний автоматов, в том числе самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 миллиметра. Другой документ является отчетом по результатам испытаний автомата калибра 7,62 миллиметра конструктора Алексея Судаева.

ГРАУ проводит работу по рассекречиванию ранее неизвестных исторических фактов и документов, связанных с разработкой и испытаниями образцов стрелкового оружия. Работы ведутся в Центральном архиве Министерства обороны, Российском государственном военном архиве, архивах ГРАУ и 3-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России.

В мае 2019 года сообщалось, что в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») создают новую штурмовую винтовку. Специалисты подчеркивали, что они не пытаются создать замену автомату Калашникова и с точки зрения конструкции ничего нового не придумано.

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