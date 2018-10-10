Россия обвинила США в воровстве технологий пулемета Калашникова

Российские компании прокомментировали возможность организации массового производства нелицензионных копий пулемета Калашникова и крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес» в США, сообщают РИА Новости.

«Об этих планах нам неизвестно. Но мы не удивлены, это лишний раз подчеркивает надежность и качество нашего оружия», — сказали в пресс-службе «Калашникова».

В «Ростехе» заявили, что «такие идеи, если они действительно существуют, еще раз доказывают преимущества российских вооружений», но посчитали подобные работы законными только после достижения договоренности, предполагающей обращение в «Рособоронэкспорт». «В противном случае речь идет о незаконном копировании российских разработок. Проще говоря — о воровстве», — сказали в пресс-службе госкорпорации.

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Как заявил «Федеральному агентству новостей» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, производство российских стрелковых систем необходимо США для поставок в страны третьего мира по сниженной стоимости.

Ранее американский журнал The National Interest сообщал, что командование специальных операций США предложило гранты компаниям, которые способны раскрыть и улучшить технологию модернизированного пулемета Калашникова и крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес», а также произвести их копии. В публикации издание признает, что реализация подобных планов может столкнуться с проблемой авторских прав, но отмечает, что «российские и китайские шпионы не стеснялись использовать американские технологии».

Впервые данная публикация американского издания вышла в мае 2017 года, повторно журнал решил ее опубликовать в октябре текущего.

В 2014 году министерство финансов США ввело санкции против концерна «Калашников» и других российских производителей оружия из-за ситуации на Украине. В марте Соединенные Штаты начали расследование в отношении завода Kalashnikov USA во Флориде (США), производящего автоматы Калашникова (АК-47).

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