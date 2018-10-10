Американский спецназ собрался производить российское оружие

Силы специального назначения США изучают возможность реконструкции и производства внутри страны оружия, близкого по техническим характеристикам к пулемету Калашникова и крупнокалиберному пулемету НСВ «Утес». Военные предложили гранты компаниям, которые возьмутся за эти разработки, сообщает The National Interest.

Цель спецназа, отмечает издание, — создавать внутри страны полностью работающие копии российского оружия, либо их улучшенные варианты. Кандидаты на получение гранта должны подготовить пять прототипов, при этом им предлагается самим добывать чертежи, материалы и детали или воспроизводить их.

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Издание предполагает, что американские власти хотят пойти на это, чтобы снабжать оружием некоторые военные группировки в Сирии и Ираке, где часто используют российское или советское вооружение — от винтовок до ракетных установок.

В феврале 2018-го сообщалось, что концерн «Калашников» подписал контракт с Минобороны на поставку в российскую армию новейших пулеметов РПК-16. Впервые РПК-16 с калибром 5,45х39 миллиметров представили на выставке вооружений «Армия-2016». Замена ствола производится без применения специальных инструментов и приспособлений, приклад складной, телескопический. Его вес составляет 4,5 килограмма.

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