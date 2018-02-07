Россия получит новый пулемет

Генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко заявил о подписании контракта с Минобороны на поставку новейших пулеметов РПК-16. Об этом сообщает ТАСС.

Серийное производство пулеметов РПК-16 запланировано на 2018 год, однако более точные сроки не сообщаются. Его конструкция предусматривает возможность замены ствола, чтобы использовать РПК-16 в качестве штурмовой винтовки (с коротким стволом) и в качестве ручного пулемета (с длинным стволом).

«РПК-16 — это проект модернизации пулеметов РПК-74. Минобороны России сформировало заказ на опытную партию данного оружия, которую Концерн "Калашников" должен будет поставить в 2018 году», — отмечалось на презентации.

Также для пулемета был разработан магазин вместимостью 95 патронов, который можно использовать и для автоматов Калашникова. Поддерживается и штатный магазин АК. Скорострельность пулемета составляет 700 выстрелов в минуту.

Впервые РПК-16 с калибром 5,45х39 миллиметров представили на выставке вооружений «Армия-2016». Замена ствола производится без применения специальных инструментов и приспособлений, приклад складной, телескопический. Его вес составляет 4,5 килограмма.

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