Российским военным поставят новые легкие пулеметы РПК-16

Российская армия в будущем году получит опытную партию новых легких пулеметов РПК-16, сообщили в концерне «Калашников», передает ТАСС в субботу, 31 декабря.

«РПК-16 — это проект модернизации пулеметов РПК-74. Минобороны России сформировало заказ на опытную партию данного оружия, которую Концерн "Калашников" должен будет поставить в 2017 году», — уточнили в компании.

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РПК-16 калибра 5,45 миллиметров был анонсирован на международном военно-техническом форуме «Армия-2016», который прошел в сентябре в подмосковной Кубинке. Оружие было разработано в инициативном порядке. Как отмечают эксперты, большинство его решений схожи с теми, что использованы на АК-12. Плюс в конструкции предусмотрена возможность замены ствола: с длинным стволом изделие можно использовать как пулемет, с коротким — как штурмовую винтовку. По информации «Ленты.ру», для замены ствола требуется несколько минут и минимальный набор инструментов.

РПК-74 был принят на вооружение Советской армии в 1974 году. Питание пулемета осуществляется из коробчатого магазина секторной формы с пластмассовым корпусом и шахматным двухрядным расположением 45 патронов, пишет портал gunrf.ru. РПК-74 и его модификации состоят на вооружении в России, бывших республиках Советского Союза и ряде иностранных государств.

