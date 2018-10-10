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США заподозрили в доработке F-35 из-за C-300

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Испытания истребителя F-35 Lightning II, недавно анонсированные Пентагоном, свидетельствуют о том, что США не уверены в малозаметности самолета для зенитного ракетного комплекса С-300, сообщает EurAsian Times.

«Тот факт, что американцы пытались сделать самолет малозаметным, не означает, что это действительно так. Не случайно, что недавно Пентагон неожиданно объявил о необходимости дополнительных испытаний F-35. Это явное свидетельство того, что сами США не верят в возможности F-35 против систем ПВО С-300», — пишет индийское издание.

EurAsian Times отмечает, что F-35 Lightning II создавался с возможностью противодействия С-300, доступ к которым имелся у США. Издание пишет, что после того, как Иран начал переговоры с Россией о покупке С-300, Израиль «заплатил Греции много денег», чтобы получить доступ к греческим ЗРК российского производства. Кроме того, вспоминает EurAsian Times, отдельные элементы С-300 приобретались США через Белоруссию.

Между тем, согласно изданию, российские системы, выпускаемые с 1978 года, доступ к которым получили США, представляют собой ранние варианты С-300. «Разница между современными технологиями и теми, что были в 1978 году, огромна», — полагает EurAsian Times.

Комментируя поставки Россией в Сирию С-300, издание заключает, что ЗРК «серьезно усилят сирийскую ПВО, но только в одном регионе, поскольку было объявлено о доставке только четырех пусковых установок». «ВВС Израиля достаточно велики и хорошо вооружены, чтобы противостоять такой защите. Но риск потерь в этом случае будет намного выше», — пишет EurAsian Times.

В октябре министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби отметил, что возможности С-300 давно учитываются Израилем при стратегическом планировании. В том же месяце бывший гендиректор головного системного конструкторского бюро концерна «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли заявил, что часть технологий С-300 была украдена США.

Тогда же Пентагон заявил о том, что полномасштабные боевые испытания истребителей пятого поколения F-35 Lightning II начнутся в ноябре, а не сентябре, как планировалось ранее. Причиной переноса названы задержки в обновлении ПО со стороны компании-производителя Lockheed Martin.

Всего Израиль должен от США получить 50 истребителей F-35A Lightning II, которые после доработки получают название F-35I Adir. В настоящее время ближневосточная страна располагает восемью такими самолетами.

Система С-300ПМ, поставленная в Сирию, основана на комплексе С-300ПС. Россия приняла С-300ПМ на вооружение в 1993 году. Модернизированный комплекс способен уничтожать на расстоянии до 200 километров самолеты и гиперзвуковые крылатые ракеты.

Греция получила права на систему С-300ПМУ1 от Республики Кипр в 2006-2007 годах. Впоследствии с ЗРК российского производства проводились военные маневры, в которых принимали участие, в частности, США, Великобритания и Израиль. В свою очередь Кипр приобрел С-300 у России еще в 1999 году, рассчитывая таким образом защитить себя от Турции.

Также минимум одна пусковая установка С-300 имеется у США, которые получили систему в начале 1990-х годов от Белоруссии.

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