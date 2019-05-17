В России создадут новую штурмовую винтовку

В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») создают новую штурмовую винтовку. Об этом рассказал генеральный директор института Альберт Баков, пишет РИА Новости.

Баков рассказал, что после создания пистолета «Удав» конструкторы «получили некий драйв и уже достаточно далеко продвинулись в своих идеях и наработках». На данный момент они заняты моделированием новой штурмовой винтовки и представляют ее прообраз.

Отдельно указывается, что в институте не пытаются создать замену автомату Калашникова и с точки зрения конструкции ничего нового не придумано. По словам Бакова, сейчас в принципе сложно что-то улучшить и стрелковое оружие достигло предела: «В основном будет работа над материалами, над эргономикой, над удобством и точностью».

В январе сообщалось, что серийное производство пистолета «Удав» под патрон 9х21 миллиметр, задуманного как замена пистолету Макарова, начнется в 2019 году. По итогам государственных испытаний оружие было рекомендовано к принятию на вооружение.

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