Российская армия останется без самонаводящихся пуль

Российские инженеры отложили разработку отечественных самонаводящихся пуль на неопределенный срок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства заявил, что ученые провели «ряд теоретических исследований», которые показали, что невозможно «адекватно реализовать эту идею в обозримом будущем».

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По данным агентства, в 2016 году генеральный директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) сообщил, что организация разрабатывает «перспективный снайперский реактивный комплекс с управляемой пулей».

На следующий год директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов заявил, что созданием самонаводящихся пуль занимается совместная лаборатория ФПИ и Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). Планировалось, что экспериментальные образцы изготовят в 2020-х годах.

В США начали разработку самонаводящихся пуль еще в 2010 году, а через два года изготовили работающий прототип. В 2014 году Пентагон провел испытания корректируемой пули Exacto для снайперского комплекса нового поколения, они были признаны успешными.

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