Рассекречены документы об освобождении Минска

Министерство обороны России к 75-летней годовщине полного освобождения Минска от фашистской блокады рассекретило документы, связанные с этим событием. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В мультимедийном отделе «Из Минска виделся Берлин» опубликованы исторические документы из фондов Центрального архива Минобороны — директивы, донесения, приказы, наградные документы и газетные материалы.

В частности, данные документы свидетельствуют о тщательной подготовке операции, благодаря чему столица Белоруссии была освобождена раньше поставленного срока. «Немецкое командование было застигнуто врасплох стремительными темпами наступления на Минск», — сказано в донесении начальника политического отдела 5-й гвардейской танковой армии гвардии генерал-майора Шарова.

Кроме того, материалы содержат описание встречи местными жителями Красной армии. «Колонны танков, проходя по городу, забрасывались цветами, так что были больше похожи на огромные букеты цветов, а не на грозные боевые машины», — сообщал генерал-лейтенант Александр Покровский.

В апреле Минобороны обнародовало документы об освобождении Крыма. Опубликованные материалы охватывают весь период войны, в них показано, как детально просчитывался каждый ход командования советских войск.

Минск был оккупирован немецкими войсками в ходе Великой Отечественной войны. За это время погибли более 400 тысяч человек, более 80 процентов жилых домов были разрушены. 2 июля 1944 года Красная армия провела операцию «Багратион» и освободила Минск.

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