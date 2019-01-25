Рассекречены документы об освобождении блокадного Ленинграда

Министерств обороны России к 75-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады рассекретило документы, связанные с этим событием. Подборка из фондов Центрального архива военного ведомства опубликована на сайте Минобороны.

В документах приводятся подробности освобождения блокадного города. Значительная часть материалов посвящена единственной военно-стратегической магистрали и топливной артерии, проходившей по дну Ладоги и связывавшей осажденный город с тыловыми районами страны.

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В открытом доступе постановления об организации и работе военно-стратегической магистрали на Ладоге, схемы, планы, связанные с транспортировкой ресурсов и эвакуацией населения, отчеты о боевых операциях подводных лодок, обеспечивавших функционирование дороги, а также постановление от 1 мая 1942 года о строительстве стратегического подводного 35-километрового трубопровода для транспортировки топлива в осажденный Ленинград. Ведомство опубликовало также не известные ранее факты об участии подводных лодок в боевых операциях на Ладожском озере.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По разным оценкам, всего за это время в городе от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.

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