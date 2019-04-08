Рассекречены документы об освобождении Крыма

Минобороны России обнародовало уникальные документы из фондов Центрального архива в день 75-летия начала Крымской наступательной операции. О создании специального раздела сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что с части документов снят гриф секретности. Опубликованные материалы охватывают весь период войны, в них показано, как детально просчитывался каждый ход командования советских войск.

Материалы по теме «Нас как бы не спросили» Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю

В Минобороны подчеркнули, что публикация этих документов «направлена на сохранение исторической правды и противодействие фальсификации истории».

15 февраля военное ведомство рассекретило ряд документов об Афганской войне. Публикация была приурочена к 30-летию вывода советских войск из Афганистана — 15 февраля 1989 года военный контингент полностью покинул территорию республики. Среди выложенных документов оказались переведенные в «цифру» бумаги о задействованных в боевых операциях полках.

В августе 2018 года Минобороны рассказало о секретном приказе Иосифа Сталина от 1941 года о бомбардировке Берлина. Также был снят гриф секретности с приказов, поручений, учетных карточек и боевых листков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!