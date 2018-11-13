Минобороны рассекретило документы альма-матер российских десантников

Министерство обороны России опубликовало рассекреченные исторические документы к 100-летнему юбилею Рязанского воздушно-десантного училища. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Посетители официального сайта военного ведомства в новом историко-познавательном проекте смогут ознакомиться с некоторыми событиями вековой истории прославленного военного вуза – альма-матер российских десантников», — говорится в сообщении.

В числе опубликованных документов Представление начальника Главного управления кадров Наркомата обороны СССР на имя И.Сталина о награждении училища к 25-летию со Дня его образования первой правительственной наградой – орденом Красного Знамени. Посетители сайт также могут найти Акт об итогах выпускных экзаменов за апрель 1943 года, сданных курсантами-женщинами, Исторический формуляр Рязанского Краснознаменного пехотного училища за период с момента создания курсов командиров с августа 1918 года и до января 1953 года.

Большинство материалов посвящены жизни училища в послевоенное время. Подборку документов завершает Распоряжением Президента Российской Федерации о присвоении училищу имени генерала армии В.Ф.Маргелова и некоторые документы из личного дела Василия Маргелова, создателя Воздушно-десантных войск.

В августе к 106-летию ВВС России на сайте Минобороны появилась мультимедийная подборка документов из фондов Центрального архива. В том числе, там рассказывается о секретном приказе Иосифа Сталина от 1941 года о бомбардировке Берлина.

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