Посмертная маска Сталина со старого чердака обогатила британца

В Великобритании на аукционе за 13,5 тысячи фунтов стерлингов (1,1 миллиона рублей) были проданы посмертная маска Иосифа Сталина и слепки рук, изготовленные из бронзы. Об этом сообщает Express.

Лот был выставлен в Аукционном доме в Кентербери (The Canterbury Auction Galleries). Считается, что это одна из 12 масок, сделанных до того, как тело Сталина было забальзамировано. Предметы были куплены по телефону и через посредника.

Маска и слепки рук были переданы аукционному дому не так давно. Их нашел британец на чердаке дома своего деда, который служил в торговом флоте. Оценщик, выступая перед публикой после продажи лота, признался, что немного оторопел, когда мужчина показал ему предметы и спросил, можно ли это кому-нибудь продать.

В 2012 году подобная маска ушла с молотка за 3,6 тысячи фунтов стерлингов (более 300 тысяч рублей), поэтому находку решили выставить за 1,5-2 тысячи фунтов стерлингов (127-170 тысяч рублей). «Никто не ожидал, что цена достигнет 13,5 тысячи фунтов стерлингов. Владелец был в восторге», — отметил оценщик.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Иосиф Сталин умер в 1953 году в возрасте 74 лет. Посмертные маски были изготовлены скульптором Матвеем Манизером, который в то время занимал пост вице-президента Академии художеств СССР.

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