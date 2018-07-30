Редкую скрипку за четверть миллиона продали ломбарду за бесценок

В американском городе Сомервилл, штат Массачусетс, ломбард заплатил всего 50 долларов за редкую скрипку итальянского мастера XVII века. Об этом сообщает Boston 25 News.

По оценке специалистов, стоимость музыкального инструмента, изготовленного в 1759 году скрипичным мастером Фердинандо Гальяно (Ferdinando Gagliano), составляет 250 тысяч долларов, то есть в 5 тысяч раз выше. По словам менеджера ломбарда, одни только смычки оцениваются 16-18 тысяч долларов.

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Вскоре выяснилось, что скрипка была похищена у одного из жителей города. После этого инструмент пришлось вернуть законному владельцу. Полиция пока не установила, каким образом он попал к человеку, который сдал его в ломбард. В прошлом он не имел проблем с законом.

Скрипичные мастера Гальяно трудились в Неаполе с начала XVIII века. Основатель династии учился у Амати и Страдивари. Его внук Фердинандо известен большим количеством изготовленных им инструментов.

В феврале сообщалось, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов, оказался выпущен в XVII веке на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов.

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