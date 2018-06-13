Старая ваза с чердака ушла с молотка за 16,2 миллиона евро

Старая фарфоровая ваза, десятилетиями пылившаяся на чердаке в обувной коробке, ушла с молотка за 16,2 миллиона евро (119 миллионов рублей). Об этом сообщает BBC News.

За лот, выставленный на аукцион Sotheby’s в Париже, развернулась ожесточенная борьба. Торги продолжались необычно долго — около 20 минут. Максимальная ставка в 20 раз превысила прогнозы оценщиков, ожидавших, что она составит от 500 до 700 тысяч евро. Ни один предмет на аукционах Sotheby’s во Франции не продавался столь дорого.

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Ваза досталась прежним владельцам в наследство. В марте хозяйка, нашедшая ее на чердаке, решила показать сосуд знающим людям. По словам эксперта Sotheby’s по искусству Азии, женщине пришлось добираться до офиса аукционного дома на поезде и на метро. Она несла бесценную вазу с собой в обувной коробке с газетной бумагой.

«Когда она поставила коробку на мой письменный стол и мы ее открыли, красота вещицы ошеломила всех», — вспоминает эксперт. 30-сантиметровый сосуд покрывала разноцветная роспись, а знак императора Айсиньгёро Хунли, правившего в Китае с 1736 по 1795 год, позволял датировать его XVIII веком. Прежде чем попасть во Францию, ваза принадлежала императорской династии Цин. Специалисты отмечают ее исключительную сохранность.

Прежние владельцы догадывались, что вещь представляет ценность, но не знали, что настолько высокую. «Нам она не особенно нравилась, моим бабушке и дедушке тоже», — объяснила женщина, которая принесла ее в Sotheby’s.

В феврале сообщалось, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов, оказался выпущен в XVII веке на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов.

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