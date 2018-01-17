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Старая картина оказалась потерянным полотном Рембрандта за 4 миллиона долларов

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Картина, которую три жителя американского города Тинек хотели продать за 800 долларов, оказалась потерянным полотном Рембрандта. Об этом сообщает Fox Business.

Братья Нед, Роджер и Стивен Ландау решили продать картину после смерти матери. Полотно висело в доме с 1930-х годов, когда его приобрели на распродаже.

Ландау показали картину аукционному оценщику, но она не произвела на него впечатление. Торги начались с 250 долларов и быстро достигли 800 долларов. После этого к аукциону подключились покупатели из Франции и Германии и подняли ставки до пяти тысяч долларов. Вскоре цена достигла 100 тысяч, а затем 450 тысяч долларов. Последнюю ставку сделал покупатель из Франции, который предложил за полотно 1,1 миллиона долларов.

Организаторы аукциона не понимали, что происходит, пока им не дозвонился участник из Германии. «Эми, это же Рембрандт, — сообщил он аукционистке Эми Ладлоу, которая принимала ставки по телефону. — Я охотился за этой картиной всю свою профессиональную карьеру».

Оказалось, что полотно входит в серию, которую голландский художник написал в начале XVII века. Каждая из пяти картин символизирует одно из чувств. Семье Ландау досталось «Обоняние»: на ней изображены двое мужчин, склонившихся с нюхательной солью над женщиной в обмороке.

Покупатель из Франции, ставший новым обладателем картины, убедился в ее подлинности, после чего перепродал коллекционеру, который уже владел тремя полотнами из этой серии. Сумма сделки оценивается в четыре миллиона долларов, передает northjersey.com.

В ноябре 2017 года на блошином рынке в Северной Каролине обнаружили старинный ферротип с уникальной фотографией Билли Кида с Дикого Запада со своим убийцей. Стоимость снимка оценивается в миллионы долларов.

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