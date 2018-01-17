Старая картина оказалась потерянным полотном Рембрандта за 4 миллиона долларов

Картина, которую три жителя американского города Тинек хотели продать за 800 долларов, оказалась потерянным полотном Рембрандта. Об этом сообщает Fox Business.

Братья Нед, Роджер и Стивен Ландау решили продать картину после смерти матери. Полотно висело в доме с 1930-х годов, когда его приобрели на распродаже.

Ландау показали картину аукционному оценщику, но она не произвела на него впечатление. Торги начались с 250 долларов и быстро достигли 800 долларов. После этого к аукциону подключились покупатели из Франции и Германии и подняли ставки до пяти тысяч долларов. Вскоре цена достигла 100 тысяч, а затем 450 тысяч долларов. Последнюю ставку сделал покупатель из Франции, который предложил за полотно 1,1 миллиона долларов.

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Организаторы аукциона не понимали, что происходит, пока им не дозвонился участник из Германии. «Эми, это же Рембрандт, — сообщил он аукционистке Эми Ладлоу, которая принимала ставки по телефону. — Я охотился за этой картиной всю свою профессиональную карьеру».

Оказалось, что полотно входит в серию, которую голландский художник написал в начале XVII века. Каждая из пяти картин символизирует одно из чувств. Семье Ландау досталось «Обоняние»: на ней изображены двое мужчин, склонившихся с нюхательной солью над женщиной в обмороке.

Покупатель из Франции, ставший новым обладателем картины, убедился в ее подлинности, после чего перепродал коллекционеру, который уже владел тремя полотнами из этой серии. Сумма сделки оценивается в четыре миллиона долларов, передает northjersey.com.

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