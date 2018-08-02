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Редкий пятачок с таинственной историей продадут за миллионы

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На Всемирной ярмарке Американской нумизматической ассоциации в Филадельфии выставят на продажу одну из самых редких в мире монет — пять центов 1913 года с отчеканенным профилем богини Свободы. Организаторы аукциона ожидают, что ее цена достигнет пяти миллионов долларов, пишет издание New York Post.

Сохранились только пять таких монет, причем их происхождение по-прежнему вызывает споры. Официально пять центов со Свободой перестали чеканить в 1912 году. О существовании монет, датированных 1913 годом, стало известно лишь спустя семь лет, когда бывший сотрудник Монетного двора Сэмьюел Браун (Samuel Brown) продемонстрировал их на нумизматической выставке. Считается, что он либо изготовил их сам, либо сохранил забракованный тираж, который выпустили по ошибке.

Все пять монет Брауна разошлись по коллекциям и музеям. 15 августа на аукцион в Филадельфии выставят экземпляр, который с 1948 года принадлежал знаменитому американскому нумизмату Луису Элиасбергу (Louis E. Eliasberg), а в 2007 году был продан за пять миллионов долларов анонимному коллекционеру.

В апреле сообщалось, что американский нумизмат из Новой Англии обнаружил монету достоинством пять долларов, которую отчеканили в 1854 году на монетном дворе в Сан-Франциско. Сейчас в мире их всего четыре. Их стоимость оценивается в миллионы долларов.

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