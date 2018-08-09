Порошенко процитировал Сталина

Президент Украины Петр Порошенко сообщил в Facebook о запуске на киевском заводе «Артем» производства артиллерийских боеприпасов крупного калибра.

«За последние четыре года артиллерия — бог войны — обеспечила надежную оборону украинской земли», — добавил он, намекая на длящийся с 2014 года вооруженный конфликт в Донбассе.

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Как сообщает пресс-служба президента, глава государства заявил, что первые испытания были успешно проведены в первом квартале этого года. Порошенко поздравил сограждан с этим событием, напомнив, что после начала боевых действий на юго-востоке страны Украине не продавали боеприпасы из-за рубежа, а оружейные заводы в Луганске перешли под контроль ополчения.

«Богом войны» артиллерию несколько раз называл советский лидер Иосиф Сталин. В частности, так он окрестил данный род войск в ходе своего выступления на приеме в честь выпускников военных академий в мае 1941 года.

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