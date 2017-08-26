Порошенко поведал о полетах всего мира на украинских крыльях

Президент Украины Петр Порошенко в Facebook поздравил работников авиационной отрасли с профессиональным праздником.

«Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационной державы», — заявил глава государства.

День авиации Украины отмечается в стране ежегодно в последнюю субботу августа. Ранее в этот день в стране чествовали и военных авиаторов, но в 2007 году президент Виктор Ющенко учредил для них собственный праздник — День Воздушных сил ВСУ. Он отмечается в первое воскресенье августа.

В преддверии минувшего Дня Воздушных сил Порошенко на истребителе МиГ-29 прибыл на аэродром в Винницкой области, где поздравил военнослужащих-летчиков. В самолете президент занимал место, расположенное позади пилота.

Согласно данным Госслужбы статистики, объем экспорта украинских летательных аппаратов в 2016 году составил почти 79 миллионов долларов. Примерно столько же — в среднем 82,4 миллиона — стоит пассажирский авиалайнер Boeing 737-700.