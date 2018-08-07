Порошенко напугал Европу и США вмешательством России в выборы

Президент Украины предупредил о грядущем вмешательстве России в выборы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В следующем году нас, Украину, и многих наших партнеров ожидают важные выборы, которые будут определять темп и качество нашего развития и взаимодействия в среднесрочной перспективе. И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, да и в большинстве западных столиц отсутствуют какие-либо сомнения в подготовке Кремлем масштабного вмешательства в избирательные процессы», — заявил украинский президент.

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«Мы должны быть готовы, — добавил Порошенко, — единым с нашими международными партнерами фронтом противостоять гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан».

По его мнению, Россия вмешивается в выборы, чтобы сломать европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептические силы. Порошенко написал, что он договорился с лидерами ЕС и США о тесной координаций усилий и взаимодействия на всех уровнях.

Ранее эксперты американского аналитического центра Atlantic Council назвали пять наиболее вероятных сценариев вмешательства России в украинские выборы.

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