В США раскрыли сценарии вмешательства России в украинские выборы

В американском аналитическом центре Atlantic Council назвали пять наиболее вероятных сценариев, по которым Россия может повлиять на украинские выборы. Соответствующую статью опубликовал на сайте центра научный сотрудник Центра по вопросам трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса Николай Воробьев.

По его мнению, первый способ заключается в финансовой поддержке пророссийского кандидата в президенты Украины. В статье такими названы Юрий Бойко (лидер «Оппозиционного блока») и Вадим Рабинович (лидер партии «За жизнь»). Их рейтинги 9,7 и 9,5 процента соответственно. Как утверждается в статье, если бы им удалось договориться и выдвинуть единого кандидата на президентские выборы в 2019 году, этот политик имел бы серьезные шансы на победу.

Вторым вариантом вмешательства называется информационное воздействие. Кремль якобы располагает мощной сетью влиятельных украинских журналистов и экспертов, работающих в российских интересах, для поддержки своего кандидата и дискредитации его оппонентов.

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По утверждению автора Atlantic Council, Россия также может действовать путем усиления военной напряженности в Донбассе, угрозой наступления ополченцев, проведением терактов, которые бы дискредитировали украинских правоохранителей и органы власти. Из-за подобных действий украинские избиратели могут потерять веру в избирательный процесс и отказаться от участия в выборах.

Не исключают в американском аналитическом центре и возможности проведения Россией широкомасштабных кибератак. Вмешательство в работу министерства обороны, службы безопасности, других органов власти, банковской системы могло бы предварять вторжения российской армии на Украину. Также эксперт не исключает взлом электронной почты ключевых кандидатов в президенты по аналогии с американскими выборами 2016 года (в США считают, что на их результаты повлияла Россия — прим. «Ленты.ру») для манипуляции ими и результатами.

Наиболее радикальный сценарий, по мнению автора Atlantic Council, заключается в поддержке Россией военного переворота в Киеве. Его могли бы совершить члены националистических организаций и добровольческих батальонов, получившие опыт боевых действий в Донбассе. Россия может использовать лозунг «защиты прав русских на Украине» для введения миротворческого контингента и оккупации Украины.

Автор признает, что озвученные им «сценарии могут показаться надуманными и даже далекими от реальности», но предупреждает, что «Кремль будет использовать все возможные способы, чтобы превратить Украину в "неудачное государство" и вернуть ее — раз и навсегда — в сферу влияния России».

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