Порошенко увидел «щупальца Москвы» в выборах на Украине

Россия уже начала вмешиваться в выборы на Украине через социальные сети. Об этом сообщил украинский президент Петр Порошенко, сказано на его официальном сайте.

Глава государства заявил, что ведущие IT-компании зафиксировали создание десятков тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями. Цель Москвы, по мнению президента, заключается в том, чтобы посеять уныние и неуверенность в европейском выборе. Он отметил, что Россия уже набила руку на вмешательстве в выборы других стран, например, во время нидерландского референдума или Brexit.

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«Щупальца Москвы очень крепко проникли в социальные сети, держат отдельные медиа, в киберпространстве. При этом Кремль умело прикрывает свою подрывную деятельность демократическими ценностями и принципами. Уже сейчас мы должны искать пути к сотрудничеству с другими государствами и координировать усилия для выработки надежного механизма предотвращения постороннего вмешательства в избирательный процесс и обеспечения свободного волеизъявления наших граждан», — считает украинский лидер.

Порошенко подчеркнул, что международная помощь в создании аналогичной законодательной базы будет не лишней. Важные решения в новом политическом сезоне будут касаться борьбы с коррупцией, экономических реформ, сотрудничества с МВФ, продвижения мирного процесса на Донбассе и деоккупации Крыма, сказал политик.

7 августа глава Украины предупредил о грядущем вмешательстве России в выборы. По его мнению, Россия вмешивается в выборы, чтобы сломать европейское единство и солидарность с Украиной.

22 мая Россию заподозрили во вмешательстве в политический кризис в испанской Каталонии осенью 2017 года.

13 мая Украинская православная церковь обвинила Россию во вмешательстве в ее «церковные дела».

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