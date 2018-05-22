Россию «уличили» во вмешательстве в дела еще одной страны

Россия вмешивалась в политический кризис в испанской Каталонии осенью 2017 года, когда в регионе проходил референдум о независимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Национального криптологического центра (НКЦ).

Специалистам центра «кажется доказанным, что активистов, которые освещали в СМИ события октября прошлого года, поддерживали российские институты». В то же время, как сообщает агентство, доказательств этому не приводится.

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Испанская разведка считает, что страна стала жертвой кибервойны, целью которой является подрыв демократии во многих странах мира. «Попытки повлиять на общественное мнение во многих случаях поддерживалось государствами», — говорится в документе. Речь идет о России и Венесуэле, которые испанские власти обвинили в использовании Twitter, Facebook и других соцсетей, чтобы «повлиять на общественное мнение в преддверии референдума».

В ноябре 2017 года ТАСС сообщал, что НКЦ не нашел доказательств кибератаки со стороны России во время кризиса в Каталонии. Тогда же в МИД России обвинения во вмешательстве Москвы в политический процесс в Испании безосновательными.

Каталонский парламент провозгласил независимость от Испании 27 октября. Решение было принято путем тайного голосования. Испанское правительство в ответ распустило парламент автономии и ввело в регионе прямое управление. Досрочные выборы назначены на 21 декабря.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября, более 90 процентов проголосовавших высказались за выход из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов референдума не признал.