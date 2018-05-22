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Россию «уличили» во вмешательстве в дела еще одной страны

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Россия вмешивалась в политический кризис в испанской Каталонии осенью 2017 года, когда в регионе проходил референдум о независимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Национального криптологического центра (НКЦ).

Специалистам центра «кажется доказанным, что активистов, которые освещали в СМИ события октября прошлого года, поддерживали российские институты». В то же время, как сообщает агентство, доказательств этому не приводится.

Испанская разведка считает, что страна стала жертвой кибервойны, целью которой является подрыв демократии во многих странах мира. «Попытки повлиять на общественное мнение во многих случаях поддерживалось государствами», — говорится в документе. Речь идет о России и Венесуэле, которые испанские власти обвинили в использовании Twitter, Facebook и других соцсетей, чтобы «повлиять на общественное мнение в преддверии референдума».

В ноябре 2017 года ТАСС сообщал, что НКЦ не нашел доказательств кибератаки со стороны России во время кризиса в Каталонии. Тогда же в МИД России обвинения во вмешательстве Москвы в политический процесс в Испании безосновательными.

Каталонский парламент провозгласил независимость от Испании 27 октября. Решение было принято путем тайного голосования. Испанское правительство в ответ распустило парламент автономии и ввело в регионе прямое управление. Досрочные выборы назначены на 21 декабря.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября, более 90 процентов проголосовавших высказались за выход из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов референдума не признал.

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