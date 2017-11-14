Испания назвала Россию источником «фейковых новостей» о Каталонии

Испанские власти установили, что интернет-трафик с недостоверными сообщениями в соцсетях о референдуме в Каталонии шел из России. Об этом в Брюсселе заявила глава Минобороны Испании Мариа Долорес Коспедаль, передает во вторник, 14 ноября, Reuters.

По словам главы оборонного ведомства, для публикации информации о сепаратизме в Каталонии Россия и Венесуэла использовали Twitter, Facebook и другие соцсети. Это делалось, чтобы «повлиять на общественное мнение в преддверии референдума», сказала Коспедаль.

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Министр добавила, что пользующиеся российской интернет-поддержкой группы «пытаются создать нестабильность в Европе».

Ранее глава МИД королевства Альфонсо Дастис сообщил, что у Мадрида есть доказательства российского происхождения подобного контента: «Следы половины фейковых аккаунтов, дестабилизирующих ситуацию в Каталонии, ведут в Россию».

Представители каталонских властей отрицают вмешательство России в дела региона. В России также отвергают эти обвинения.

Каталонский парламент провозгласил независимость от Испании 27 октября. Решение было принято путем тайного голосования. Испанское правительство в ответ распустило парламент автономии и ввело в регионе прямое управление. Досрочные выборы назначены на 21 декабря.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября, более 90 процентов проголосовавших высказались за выход из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов референдума не признает.