Суд в Бельгии освободил Пучдемона и четырех его соратников

Бельгийский суд освободил бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших министров провинции, сообщает Reuters.

Пучдемон и бывшие члены каталонского правительства освобождены до вынесения решения об исполнении европейского ордера на арест, выданного Испанией. Суд длился более 10 часов.

Пучдемон вместе с соратниками сдался бельгийской полиции утром 5 ноября.

В Брюссель бывший глава Каталонии прибыл 30 октября, после того как испанские власти за провозглашение независимости Каталонии местным парламентом 27 октября отправили Пучдемона и все его правительство в отставку. 2 ноября Национальный суд Испании выдал ордер на арест Пучдемона и его сподвижников. Им грозит обвинение в неповиновении властям и растрату государственных средств, потраченных на организацию непризнанного Мадридом референдума о независимости Каталонии 1 октября.



