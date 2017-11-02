Испанский суд арестовал восемь бывших руководителей Каталонии

Судья Национального суда Испании Кармен Ламела вынесла решение о заключении под стражу восьми бывших советников (членов) правительства (женералитета) Каталонии. Об этом сообщает El Pais.

Всем бывшим чиновникам предъявлены обвинения в попытке мятежа, подстрекательстве к мятежу и финансовых нарушениях. По информации издания, все арестованные отказались отвечать на вопросы судьи.

Единственный бывший член каталонского правительства — советник по делам предпринимательства Санти Вила, ушедший со своего поста за день до провозглашения независимости автономии отпущен на свободу под залог в 50 тысяч евро.

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Ранее 2 ноября Генеральная прокуратура обратилась в Национальный суд с запросом на выдачу международного ордера на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов регионального правительства, которые сейчас находятся в Брюсселе.

Накануне Пучдемон выпустил заявление в котором назвал уголовное преследование своих соратников политическим преследованием, «совершенном под диктовку испанского правительства». Он также заявил, что готовит различные исковые заявление и жалобы на действия Мадрида в различные инстанции Европейского Союза.

Каталонский парламент провозгласил независимость от Испании 27 октября. Решение было принято путем тайного голосования. Перед началом процедуры зал покинули депутаты от оппозиционных партий, выступающих против отделения региона.

Испанское правительство в ответ на решение Барселоны распустило каталонский парламент. Досрочные выборы назначены на 21 декабря.

1 октября в регионе состоялся референдум о независимости. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход Каталонии из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя в том числе силовые методы.