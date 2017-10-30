Испанские власти обвинили бывшего главу Каталонии в мятеже

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маза выдвинул обвинения в мятеже против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и нескольких его соратников. Об этом сообщает La Vanguardia.

Маза также направил в Национальный суд запрос с предложением выбрать для обвиняемых меру пресечения, включая содержание под стражей. Такую санкцию генеральный прокурор предлагает применить, «принимая во внимание серьезность фактов и преступлений» подозреваемых.

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Глава надзорного органа пояснил, что обратился в высшую судебную инстанцию королевства, так как дело не может расследоваться по месту совершения правонарушений — в Каталонии.

По предъявленным обвинениям бывшему главе правительства автономного сообщества может грозить до 30 лет тюрьмы.

По информации издания, Пучдемон и несколько членов каталонского правительства в настоящее время находятся в Брюсселе. В воскресенье, 29 октября, государственный секретарь Бельгии по вопросам миграции и убежища Тео Франкен предложил Пучдемону политическое убежище, что вызвало резкую критику со стороны премьер-министра королевства Шарля Мишеля. Он дезавуировал предложение коллеги и призвал того не «разжигать страсти».

Каталонский парламент провозгласил независимость от Испании 27 октября. Решение было принято путем тайного голосования. Перед началом процедуры зал покинули депутаты от оппозиционных партий, выступающих против отделения региона.

1 октября в регионе состоялся референдум о независимости. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход Каталонии из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов данного волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.